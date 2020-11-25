Почти сто тысяч рублей составил штраф телеведущей Тине Канделаки за незаданный во время интервью вопрос

Речь идет о передаче с участием секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Канделаки должна была задать ему вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина, — сказал накануне в эфире телеканала «Дождь» генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Сама Канделаки в интервью газете «Коммерсантъ» назвала случившееся проявлением цензуры. Как пояснили сегодня в руководстве телеканала агентству РИА Новости, сумму штрафа вычли из оплаты за работу Канделаки. Кашин считает Турчака причастным к организации нападения, которое произошло 10 лет назад.
2020-11-25T23:08:12+03:00
2020-11-25T23:08:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747908-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:08, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…