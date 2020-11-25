Почти сто тысяч рублей составил штраф телеведущей Тине Канделаки за незаданный во время интервью вопрос

Речь идет о передаче с участием секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Канделаки должна была задать ему вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина, — сказал накануне в эфире телеканала «Дождь» генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Сама Канделаки в интервью газете «Коммерсантъ» назвала случившееся проявлением цензуры. Как пояснили сегодня в руководстве телеканала агентству РИА Новости, сумму штрафа вычли из оплаты за работу Канделаки. Кашин считает Турчака причастным к организации нападения, которое произошло 10 лет назад.