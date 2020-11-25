Массовая гибель дельфинов произошла в Новой Зеландии

Они выбросились на берег на островах Чатем в Тихом океане. Как рассказали в местном Департаменте охраны окружающей среды, Около ста черных дельфинов и три афалины были мертвы к тому моменту, как их обнаружили люди. Около 30 пришлось усыпить. Сообщается, что подобные инциденты не редкость в том районе. Самый массовый случай произошел более ста лет назад, когда на берег выбросились более тысячи животных. Причины этого ученые пока назвать не могут.
2020-11-25T23:07:49+03:00
2020-11-25T23:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 25 ноября 2020
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