Московские чиновники пытаются оспорить отмену штрафов за нарушение карантинных требований

Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», жалобы столичной администрации рассматривает сейчас Мосгорсуд. Речь идет о штрафах, которые выписывали людям за нарушения требований о самоизоляции и на основе фотографий, которые были получены с камер видеонаблюдения. Ранее подобные штрафы отменяли районные суды. Их позицию поддержал и Мосгорсуд, — отмечает интернет-издание. В столичном руководстве эту ситуацию пока не комментировали.
2020-11-25T23:07:31+03:00
2020-11-25T23:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 25 ноября 2020
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