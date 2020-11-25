Московские чиновники пытаются оспорить отмену штрафов за нарушение карантинных требований

Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», жалобы столичной администрации рассматривает сейчас Мосгорсуд. Речь идет о штрафах, которые выписывали людям за нарушения требований о самоизоляции и на основе фотографий, которые были получены с камер видеонаблюдения. Ранее подобные штрафы отменяли районные суды. Их позицию поддержал и Мосгорсуд, — отмечает интернет-издание. В столичном руководстве эту ситуацию пока не комментировали.