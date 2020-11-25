В сборной России по биатлону зафиксирован случай коронавируса

Это произошло в канун стартового этапа Кубка мира, который должен пройти в Финляндии, — рассказали в Международном союзе биатлонистов. Сейчас вся команда изолирована. Дальнейшие решения будет принимать специальная комиссия. Кто именно заразился в сборной – не уточняется.
2020-11-25T23:07:13+03:00
2020-11-25T23:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 25 ноября 2020
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