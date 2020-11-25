В сборной России по биатлону зафиксирован случай коронавируса

Это произошло в канун стартового этапа Кубка мира, который должен пройти в Финляндии, — рассказали в Международном союзе биатлонистов. Сейчас вся команда изолирована. Дальнейшие решения будет принимать специальная комиссия. Кто именно заразился в сборной – не уточняется.