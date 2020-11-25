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23:06, 25 ноября 2020

Причиной смерти футболиста Диего Марадоны, по данным аргентинской прессы, стал сердечный приступ

Причиной смерти футболиста Диего Марадоны, по данным аргентинской прессы, стал сердечный приступ. Знаменитый нападающий клубов «Наполи», «Барселона» сборной Аргентины скончался сегодня на 61 году жизни в своем доме. В начале месяца Марадона перенес операцию из-за травмы головы. Власти Аргентины объявили трехдневный траур.



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Павел Дубравский политтехнолог

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Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

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