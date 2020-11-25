Причиной смерти футболиста Диего Марадоны, по данным аргентинской прессы, стал сердечный приступ. Знаменитый нападающий клубов «Наполи», «Барселона» сборной Аргентины скончался сегодня на 61 году жизни в своем доме. В начале месяца Марадона перенес операцию из-за травмы головы. Власти Аргентины объявили трехдневный траур.