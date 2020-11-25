Столичные власти предупреждают автовладельцев о сильной гололедице этим вечером в городе

Как ожидается, температура воздуха опустится ниже нуля. В мэрии просят водителей, которые не сменили летнюю резину, воздержаться от поездок. В то же время, по данным подмосковного управления МЧС, к ночи на город может опуститься туман, который продержится здесь до утра четверга. Падение видимости может составить до трехсот метров.
2020-11-25T22:33:25+03:00
2020-11-25T22:33:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747896-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…