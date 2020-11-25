Столичные власти предупреждают автовладельцев о сильной гололедице этим вечером в городе

Как ожидается, температура воздуха опустится ниже нуля. В мэрии просят водителей, которые не сменили летнюю резину, воздержаться от поездок. В то же время, по данным подмосковного управления МЧС, к ночи на город может опуститься туман, который продержится здесь до утра четверга. Падение видимости может составить до трехсот метров.