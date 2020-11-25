Суд США обязал компанию Google раскрыть переписку одного из пользователей

Представители корпорации опасаются, что эти решения могут стать прецедентом. Постановление вынес суд в Калифорнии по иску бывшей супруги российского миллиардера Фархата Ахмедова Татьяны собственному сыну. Истица подозревает, что ее бывший муж переписал часть имущества на 26-летнего сына, чтобы не передавать эти активы ей. Сам бракоразводный процесс еще идет в суде Лондона. Ахмедова рассчитывает найти в переписке сына предполагаемую схему по выводу активов миллиардера.