Немецкие военнослужащие, подвергшиеся дискриминации за сексуальную ориентацию, смогут рассчитывать на компенсации

Соответствующий законопроект об их реабилитации одобрило правительство ФРГ. В документе говорится, что размер компенсаций составит 3 тысячи евро. Также он предусматривает отмену всех приговоров, которые вынесли военные трибуналы по делам об однополых отношениях в армии по взаимному согласию, — пишет немецкий сайт DW. По оценке министерства обороны, на подобную реабилитацию смогут рассчитывать около тысячи бывших военнослужащих.
2020-11-25T22:32:32+03:00
2020-11-25T22:32:32+03:00
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22:32, 25 ноября 2020
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