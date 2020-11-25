Немецкие военнослужащие, подвергшиеся дискриминации за сексуальную ориентацию, смогут рассчитывать на компенсации

Соответствующий законопроект об их реабилитации одобрило правительство ФРГ. В документе говорится, что размер компенсаций составит 3 тысячи евро. Также он предусматривает отмену всех приговоров, которые вынесли военные трибуналы по делам об однополых отношениях в армии по взаимному согласию, — пишет немецкий сайт DW. По оценке министерства обороны, на подобную реабилитацию смогут рассчитывать около тысячи бывших военнослужащих.