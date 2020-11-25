Власти итальянского Неаполя намерены назвать в честь Диего Марадоны стадион «Сан-Паоло»

На нем проводит матч клуб «Наполи», в составе которого прославился аргентинский нападающий. Знаменитый футболист скончался сегодня в своем доме в возрасте 60 лет. Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В 1986 году Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.