Нефть вновь подорожала

Стоимость барреля Brent поднималась выше $49. Последний раз нефть стоила столько в начале весны, перед тем, как развалилась предыдущая сделка по сокращению добычи. Сейчас основными причинами роста аналитики называют позитивные новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса, а также сообщения о подготовке к процедуре передачи власти в Белом доме от Дональда Трампа к Джозефу Байдену.