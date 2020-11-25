Нефть вновь подорожала

Стоимость барреля Brent поднималась выше $49. Последний раз нефть стоила столько в начале весны, перед тем, как развалилась предыдущая сделка по сокращению добычи. Сейчас основными причинами роста аналитики называют позитивные новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса, а также сообщения о подготовке к процедуре передачи власти в Белом доме от Дональда Трампа к Джозефу Байдену.
2020-11-25T22:05:51+03:00
2020-11-25T22:12:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747886-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3353716.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:05, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…