Военный суд приступил сегодня к рассмотрению апелляций на приговор по делу о теракте в петербургском метро

Адвокаты просят оправдать своих подзащитных. Они настаивают на их непричастности, — сказал «Эху Москвы» один из защитников Марат Сагитов. Теракт произошел в апреле 2017 года. Погибли 16 человек, более 50 получили ранения. В 2019 году Западный окружной военный суд приговорил 11 фигурантов этого дела к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет.
2020-11-25T22:05:12+03:00
2020-11-25T22:05:12+03:00
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22:05, 25 ноября 2020
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