Военный суд приступил сегодня к рассмотрению апелляций на приговор по делу о теракте в петербургском метро

Адвокаты просят оправдать своих подзащитных. Они настаивают на их непричастности, — сказал «Эху Москвы» один из защитников Марат Сагитов. Теракт произошел в апреле 2017 года. Погибли 16 человек, более 50 получили ранения. В 2019 году Западный окружной военный суд приговорил 11 фигурантов этого дела к лишению свободы на сроки от 19 до 28 лет.