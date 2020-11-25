Задержанных в Москве на пикетах против домашнего насилия отпустили из отдела полиции «Арбат»

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», туда доставили 5 человек. Они проводили акцию у станции метро «Арбатская». Еще шестерых задержали у станции метро «Новокузнецкая» и отвезли в ОВД «Замоскворечье». Сами пикеты были приурочены к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По словам адвоката, полицейские угрожали взять у задержанных отпечатки пальцев.