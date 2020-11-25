В Аргентине на 61-м году жизни скончался знаменитый футболист Диего Марадона

Его не раз признавали одним из лучших игроков в истории футбола. Впрочем, нередко он становился и героем скандалов.

Пятый ребенок из бедной семьи рабочего мельницы и домохозяйки, Марадона стал идолом для всей Аргентины. Его бывший партнер по сборной Хорхе Вальдано говорил, что нападающий травмировал всю страну, уйдя из футбола. А начинал Марадона в нем еще в 9-летнем возрасте в одной из команд Буэнос-Айреса. В 16 он уже выходил в матчах чемпионата Аргентины, в 19 – первое звание лучшего футболиста страны.

На Марадону обращают внимание в Европе: в «Барселоне» он провел два сезона, зато потом, перейдя в «Наполи», стал кумиром целого юга Италии, считающегося более бедной частью страны, чем север. 1986-й год – вершина карьеры Марадоны: он выигрывает со сборной Аргентины чемпионат мира, параллельно забив два гола, вошедших в историю футбола. Оба – в четвертьфинале с Аргентиной. Один из голов – рукой, которую Марадона потом назвал «рукой Бога». А второй – после обыгрыша сразу шести английских игроков. Он получил название «Гол столетия».

Впрочем, еще в Барселоне Марадона пристрастился к наркотикам. В 1991 году его дисквалифицировали из-за обнаружения в крови кокаина. После этого карьера Марадоны пошла на спад. Он представал перед судом за стрельбу в журналистов, лечился от зависимости, затем, излечившись, занялся тренерской карьерой – но безуспешно. Впрочем, несмотря на неудачи, он до последнего оставался одним из самых популярных людей в Аргентине.

Многие аргентинцы буквально поклонялись Диего Марадоне и боготворили его. Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине Ян Бурляй. Ян Бурляй добавил, что Марадону безгранично любили не только аргентинцы, но и жители итальянского Неаполя, поскольку футболист был двукратным чемпионом Италии в составе клуба «Наполи».

Мэр Неаполя на фоне новостей о смерти Марадоны заявил, что главный футбольный стадион города будет переименован в честь нападающего. В Аргентине уже объявили трехдневный траур. Матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы сегодня и завтра начнутся с минуты молчания.