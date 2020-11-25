Столичные коммунальщики готовятся к непогоде

В ночь на четверг ожидается похолодание ниже нуля, возможен мокрый снег. В комплексе городского хозяйства заверили, что проезжую часть тротуара и территории во дворах будут обрабатывать противогололедными материалами. В то же время, в мэрии призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию. В МЧС ранее сообщали о том, что на столичный регион может опуститься туман, который продержится здесь до утра. Видимость может снизиться до трехсот метров.
2020-11-25T21:33:20+03:00
2020-11-25T21:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 25 ноября 2020
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