Суд в Петербурге арестовал отца семейства, который накануне захватил в заложники шестерых детей

Сам он сдался полицейским после нескольких часов переговоров. Сообщается, что в отношении Дениса Бельтюкова возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ссоры с супругой. Семья приехала в Петербург пару лет назад из Архангельской области. Мать шестерых детей пока решила оставить их в детском доме. Сейчас она занимается переездом обратно в Архангельск.