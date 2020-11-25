Суд в Петербурге арестовал отца семейства, который накануне захватил в заложники шестерых детей

Сам он сдался полицейским после нескольких часов переговоров. Сообщается, что в отношении Дениса Бельтюкова возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. По предварительным данным, инцидент произошел из-за ссоры с супругой. Семья приехала в Петербург пару лет назад из Архангельской области. Мать шестерых детей пока решила оставить их в детском доме. Сейчас она занимается переездом обратно в Архангельск.
2020-11-25T21:32:09+03:00
2020-11-25T21:47:58+03:00
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21:32, 25 ноября 2020
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