Французский Сенат принял резолюцию с призывом признать Нагорно-Карабахскую республику

Документ поддержали 305 членов верхней палаты парламента из 306. Сама резолюция носит рекомендательный характер. В свою очередь в МИДе республики считают, что одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу и не будет служить посредническим усилиям. Франция, напомнили во внешнеполитическом ведомстве, выступает за выполнение соглашения о прекращении огня.
2020-11-25T21:31:34+03:00
2020-11-25T21:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 25 ноября 2020
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