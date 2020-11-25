Французский Сенат принял резолюцию с призывом признать Нагорно-Карабахскую республику

Документ поддержали 305 членов верхней палаты парламента из 306. Сама резолюция носит рекомендательный характер. В свою очередь в МИДе республики считают, что одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу и не будет служить посредническим усилиям. Франция, напомнили во внешнеполитическом ведомстве, выступает за выполнение соглашения о прекращении огня.