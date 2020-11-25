Спортивный мир соболезнует в связи со смертью знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны

Руководство итальянского клуба «Наполи» в котором выступал игрок назвали случившееся ударом для команды. В клубе «Барселона», чьи цвета также несколько лет защищал нападающий, назвали его одним из символов мирового футбола. Другой знаменитый футболист, бразилец Пеле уверен, что мир потерял легенду. Марадона скончался у себя дома на 61-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован и перенес операцию на головном мозге.
2020-11-25T21:30:58+03:00
2020-11-25T21:30:58+03:00
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21:30, 25 ноября 2020
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