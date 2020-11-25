Еще одна религиозная организация признала Православную церковь Украины

Синод Кипрской православной церкви принял соответствующее решение, — передает агентство ТАСС. Против такого шага выступает Московская патриархия. Там считают Православную церковь Украины, в создании которой принимал активное участие теперь уже бывший президент страны Петр Порошенко, неканонической. Глава Синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион считает, что архиепископ кипрский Хризостом согласился признать украинскую церковь под давлением константинопольского патриарха.