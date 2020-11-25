Польша считает провокацией запрос России о записи разговора погибшего президента Леха Качиньского

Подобные действия Москвы замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк назвал политической игрой, — передает польской агентство PAP. Дипломат обвинил Россию в том, что она сама не отвечает на многие запросы польской прокуратуры. Россию интересует запись разговора президента во время полета в Смоленск. Как написало одно из польских изданий, Лех Качиньский общался со своим братом Ярославом незадолго до крушения и сообщил некие детали, которые могли бы объяснить причины катастрофы.
2020-11-25T21:03:24+03:00
2020-11-25T21:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 25 ноября 2020
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