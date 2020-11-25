До 11 человек выросло число задержанных участников одиночных пикетов против домашнего насилия в Москве

Они приурочены к международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», пятеро задержанных были доставлены в ОВД «Арбат» от станции метро «Арбатская», шестеро в ОВД «Замоскворечье» от станции метро «Новокузнецкая». По словам адвоката, полицейский угрожает взять у задержанных отпечатки пальцев.