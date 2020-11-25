В Аргентине на 61 году жизни скончался знаменитый футболист Диего Марадона

Журналисты называли его лучшим игроком XX века. Он обладал потрясающей привлекательностью не только как спортсмен – многие признавали его живой легендой, — сказал «Эху Москвы» советский футболист, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. «Эта потеря — трагедия для мирового футбола. Марадона, кроме сказочно красивого футбола, был очень заметной личностью, которая привлекала людей к этому виду спорта», — отметил Е.Ловчев.

По его словам, Марадона был тем человеком, «из-за которого миллионы людей полюбили футбол». «Он сделал несопоставимо много для популяризации футбола, и не только своей гениальной игрой, но и тем легендарным проходом, завершившимся голом в матче с англичанами на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, и даже той же рукой Бога в том же самом матче», — заключил Е.Ловчев.

Лучше Марадоны, по мнению Ловчева, был разве что бразилец Пеле. Власти Аргентины уже объявили трехдневный траур в связи со смертью футболиста. Сегодня и завтра матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.