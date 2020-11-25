Похороны правозащитницы и журналистки Графовой состоятся в четверг на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны правозащитницы и журналистки Лидии Графовой, скончавшейся 23 ноября на 83 году жизни, состоятся в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Союза журналистов России, бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«Прощание с Лидией Графовой состоится в четверг в 11.00 в Храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — рассказал он.

М.Федотов запомнит Лидию Графову как «замечательного и яркого журналиста, который всегда стремился помочь людям».

«Например, в 80-е годы каждый раз появление ее статьи в «Литературной газете» было событием для всей общественной жизни, потому что она поднимала темы, которые раньше не поднимал никто. Второй момент — она была журналистом сродни Анне Политковской, то есть одновременно и журналистом, и правозащитником. Именно ее усилиями и стараниями появился «Форум переселенческих организаций», который помогал беженцам и мигрантам», — заключил М.Федотов.

За свою жизнь Лидия Графова опубликовала более 500 статей в российских и зарубежных СМИ в защиту прав мигрантов, до недавнего времени наряду с изданием журнала «Миграция — XXI век» публиковалась в «Российской газете», «Новой газете» и др. Также является автором шести книг и 11 документальных фильмов.

В 2002 году Графова стала номинантом премии имени Сахарова «Журналистика как поступок», в 2003 году уполномоченный по правам человека в РФ присудил ей звание «Лучший журналист-правозащитник года», в 2004 году стала лауреатом конкурса СЖР в номинации «За защиту человека». В 2008 году была награждена высшей журналистской премией – «Золотое перо России».