Защита Белых отозвала ходатайство о замене неотбытой части наказания

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых отозвала ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами из-за намерения подумать над рядом юридических вопросов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Андрей Грохотов.

«Я подтверждаю, что на 26 ноября в Скопинском районном суде Рязанской области было назначено рассмотрение ходатайства Белых о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Мы пока это ходатайство отзываем, чтобы подумать над рядом юридических вопросов, поскольку отзыв этого ходатайства не препятствует повторному аналогичному обращению. Его можно сделать в любое время позднее», — пояснил адвокат.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов по подозрению в получении взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал экс-чиновника виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. Сам Белых свою вину не признал.