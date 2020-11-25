В Госдуме обеспокоены ситуацией со смертностью от коронавируса – депутат от КПРФ Осадчий

В Госдуме обеспокоены ситуацией со смертностью от коронавируса, но Комитет по охране здоровья иногда действует недостаточно оперативно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета, депутат от КПРФ Николай Осадчий.

Ранее стало известно, что число умерших от COVID-19 за сутки в России впервые превысило 500 человек.

«Это настораживает. Наша фракция все время в Думе поднимает тему нехватки лекарств и медицинских кадров. Мы внесли сейчас при обсуждении бюджета предложение о выделении средств на бесплатное обеспечение людей масками и проведение общедоступного тестирования на коронавирус. Поэтому мы рассматриваем ситуацию как серьезную», — отметил Н.Осадчий.

При этом депутат отметил, что в целом Комитет по охране здоровья иногда действует недостаточно оперативно. «Комитет тоже постоянно занимается этим вопросом, но импульсы, которые ускоряют его работу, идут со стороны нашей фракции. Иногда он все же действует не очень решительно. Наверное, это связано с политическими причинами — «Единой России» не всегда с руки поднимать острые вопросы и идти наперекор правительству, с которым она находится в симбиозе», — заключил Н.Осадчий.