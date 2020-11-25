В МВД направлена жалоба на московскую школу, где дети на одном из уроков нарисовали радугу

С требованием привлечь директора учебного заведения №962 к ответственности в полицию обратилась общественная активистка Ольга Баранец. По ее данным, в середине ноября для учеников пятых классов провели урок под названием «Давайте жить дружно». Он был приурочен к Международному дню толерантности. В свою очередь, родители школьников настаивают, что тему сексуальных меньшинств на занятиях не поднимали, — пишет газета «Московский комсомолец». Директор школы Лариса Полякова сказала изданию, что радуга является символом международного движения «За мир» и скрытого подтекста мероприятия в детских рисунках нет.
2020-11-25T20:33:54+03:00
2020-11-25T20:33:54+03:00
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20:33, 25 ноября 2020
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