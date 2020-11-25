Суд в Карелии отпустил из-под домашнего ареста бывшего замначальника колонии, обвинявшегося в избиении заключенного

Суд в Карелии отпустил из-под домашнего ареста бывшего замначальника местной колонии, которого обвиняли в избиении заключенного. О решении изменить меру пресечения Ивану Ковалеву интернет-изданию «Медиазона» рассказали в республиканском управлении Следственного комитета. Ранее бывшего начальника Ковалева Ивана Савельева также отпустили из-под ареста, — обращает внимание издание. Уголовное дело было возбуждено больше года назад из-за видео, как тюремщики бьют заключенного.
2020-11-25T20:33:28+03:00
2020-11-25T20:33:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747844-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…