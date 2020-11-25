Избранный президент США Джозеф Байден с понедельника начнет получать информацию от разведывательных служб страны

Речь идет о брифингах, которые регулярно проводятся для главы государства. Сегодня администрация президента США Дональда Трампа разрешила допустить Байдена к этой информации. Команда избранного президента, между тем, не считает необходимыми прямые консультации по передаче полномочий. Между тем, нынешний глава Белого дома по-прежнему отказывается признать свое поражение на президентских выборах.