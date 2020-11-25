Трехдневный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны

Об этом меньше получаса назад объявил представитель администрации президента страны. Бывший нападающий сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года скончался у себя дома в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала остановка сердца. Совсем недавно Марадона перенес операцию на головном мозге.