Трехдневный траур объявлен в Аргентине в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны

Об этом меньше получаса назад объявил представитель администрации президента страны. Бывший нападающий сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года скончался у себя дома в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала остановка сердца. Совсем недавно Марадона перенес операцию на головном мозге.
2020-11-25T20:31:36+03:00
2020-11-25T20:31:36+03:00
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20:31, 25 ноября 2020
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