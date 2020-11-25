Министерство просвещения перенесло дату итогового сочинения для учеников старших классов

Оно должно было состояться 2 декабря, однако, теперь пройдет 4 апреля следующего года, — следует из приказа ведомства. Перенос связан с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. По этой же причине в некоторых регионах ранее старшеклассников перевели на удаленный формат обучения.
2020-11-25T20:05:03+03:00
2020-11-25T20:05:03+03:00
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20:05, 25 ноября 2020
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