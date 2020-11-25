Анна Кузнецова: Стоимость препарата «Спинраза» в России может снизиться до 5 миллионов рублей за инъекцию

Стоимость препарата «Спинраза» в России может снизиться до 5 миллионов рублей за инъекцию, — считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Этого, по ее словам, удастся достичь благодаря тому, что лекарство для лечения спинально-мышечной атрофии включили в перечень жизненно важных препаратов. Теперь, как сказала Кузнецова агентству РИА Новости, должны исчезнуть формальные основания для отказа выдачи «Спинразы» семьям с детьми, которые страдают от этой болезни. Общественные деятели, фонды и родители детей со СМА несколько месяцев добивались, чтобы «Спинразу» внесли в список жизненно важных препаратов. Накануне соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас одна инъекция стоит 8 миллионов рублей. Принимать препарат необходимо пожизненно.