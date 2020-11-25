Российские верующие и священнослужители выступили в поддержку христиан Белоруссии

Открытое письмо опубликовано на сайте pravmir. Его авторы выступают от лица духовенства и мирян Русской православной церкви, Римской католической церкви и христиан других конфессий, которые живут в нашей стране. Они выражают солидарность и поддержку христианам в Белоруссии, которые напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности и выступают за мирный диалог для разрешения конфликта в республике.

Среди тех, кто подписал это письмо – музыкант Борис Гребенщиков, писатель Денис Драгунский, театральный режиссер Дмитрий Крымов, священнослужитель РПЦ протоиерей Алексей Уминский и десятки других известных деятелей культуры и религии. В Белоруссии уже больше трех месяцев не стихают акции протеста оппозиции, которые подавляют власти. При этом милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За это время несколько человек погибли.