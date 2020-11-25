В деле об отравлении Навального фигурируют несколько предметов со следами яда, — говорят в немецком правительстве

В деле об отравлении Алексея Навального фигурируют несколько предметов со следами яда, — говорят в немецком правительстве. В то же время, в кабинете министров не располагают информацией, кто и где провез бутылку со следами отравляющего вещества, — передает агентство РИА Новости со ссылкой на ответ Берлина. Ранее эксперты установили, что Навальный был отравлен с применением яда семейства «Новичок». В свою очередь, в Москве не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления политика. Соратники одного из главных критиков Кремля рассказали, что бутылку, на которой позже обнаружили следы яда, они забрали из номера в томской гостинице, где останавливался Навальный.
2020-11-25T20:03:13+03:00
2020-11-25T20:03:13+03:00
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20:03, 25 ноября 2020
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