На 61-м году жизни скончался знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона

По данным местной прессы, ему стало плохо дома, когда Марадона восстанавливался после перенесенной операции на головном мозге. Газета Clarin уточняет, что причиной стала остановка сердца. Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. В 1986-м году он вместе с командой завоевал титул чемпиона мира. До последнего времени футболист занимал пост главного тренера одного из аргентинских футбольных клубов и национальной сборной республики. С соболезнованиями в связи с кончиной Марадоны выступил другой знаменитый футболист, бразилец Пеле. Он сказал, что сегодня потерял своего друга.