Всемирная организация здравоохранения призывает россиян отказаться от новогодних корпоративных вечеринок

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, в этом случае можно будет добиться снижения новых случаев коронавируса. Она напомнила, что сегодня большое число людей по-прежнему уязвимы перед этой инфекцией. Это одна из причин, почему вирус все еще легко передается, — добавила Вуйнович. Общее число заразившихся с начала пандемии в мире приближается к 60 миллионам.
2020-11-25T19:35:26+03:00
2020-11-25T19:35:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 25 ноября 2020
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