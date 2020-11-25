Всемирная организация здравоохранения призывает россиян отказаться от новогодних корпоративных вечеринок

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, в этом случае можно будет добиться снижения новых случаев коронавируса. Она напомнила, что сегодня большое число людей по-прежнему уязвимы перед этой инфекцией. Это одна из причин, почему вирус все еще легко передается, — добавила Вуйнович. Общее число заразившихся с начала пандемии в мире приближается к 60 миллионам.