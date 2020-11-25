Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», по данным агентства РИА Новости, впервые могут попасть под санкции США

В распоряжении журналистов оказался проект такого документа. Также запретительные меры Вашингтон может ввести в отношении более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, утверждает агентство. Черный список готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. Санкции могут ввести по обвинению в сотрудничестве с китайскими военными.