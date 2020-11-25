Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», по данным агентства РИА Новости, впервые могут попасть под санкции США

В распоряжении журналистов оказался проект такого документа. Также запретительные меры Вашингтон может ввести в отношении более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения, утверждает агентство. Черный список готовит администрация действующего президента Дональда Трампа. Санкции могут ввести по обвинению в сотрудничестве с китайскими военными.
2020-11-25T19:34:59+03:00
2020-11-25T19:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 25 ноября 2020
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