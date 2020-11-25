Басманный суд Москвы оставил до марта в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствие о продлении меры пресечения на 3 месяца. Фургал находится под арестом с начала июля. Его обвиняют в причастности к убийствам бизнесменов в регионе в середине нулевых годов, он вины не признает. Жители Хабаровского края с лета выходят на акции в поддержку бывшего губернатора. На заседании суда сегодня было объявлено, что само расследование продлено до весны следующего года.
2020-11-25T19:34:40+03:00
2020-11-25T19:34:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747808-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:34, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…