Умер Диего Марадона

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинский телеканал TN. Ему было 60 лет. Причиной стала остановка сердца, — пишет местная газета Clarin. Марадона был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Он был выписан 12 ноября. В последний раз он появлялся на публике 30 октября на матче чемпионата Аргентины, который был посвящен его 60-летию.

Диего Марадона — аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года, лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Был автором гола в ворота сборной Англии, получившего название «Гол столетия», и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога». После завершения спортивной карьеры Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.