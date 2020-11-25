Депутаты парламента Петербурга приняли бюджет на следующий год

Они отказались голосовать за него поименно.

Бюджет утвердили 39 голосами из 50 и отправили на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову. Доходная часть бюджета следующего года — более 650 миллиардов рублей. Расходная – 740 миллиардов. То есть дефицит бюджета составил почти 90 миллиардов. При подготовке документа депутаты рассмотрели около 30 поправок, но приняли только те предложения, которые внесли губернатор, фракция «Единой России» и депутаты от партии власти лично. Поправки оппозиции отклонили. В бюджете следующего года финансисты предусмотрели расходы на погашение облигаций ЗСД, 5 млрд рублей на строительство СКК и еще 5 миллиардов на строительство Восточного скоростного диаметра. В бюджете нет затрат на капремонт, поэтому с начала следующего года платежи на эти цели вырастут примерно на треть. Не увеличат компенсации и транспортным компаниям, поэтому также с нового года подорожает проезд в метро и другом общественном транспорте.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в начале прошлого года говорил, что доходы городского бюджета должны быть не меньше триллиона рублей. С тех пор он публично к этой теме не возвращался.