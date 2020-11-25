Нефтяной танкер подвергся нападению у берегов Саудовской Аравии, рядом с границей с Йеменом

ЧП произошло на фоне угроз йеменских повстанцев-хуситов наносить ракетные удары по промышленным объектам соседнего государства.

Танкер, способный перевозить порядка 700 тысяч баррелей нефти, оказался пробит примерно на один метр выше ватерлинии – об этом сообщил владелец судна, передает агентство Bloomberg. По данным его источника, предположительно корабль мог подорваться на мине. Как отмечается, инцидент произошел, когда танкер уже намеревался покинуть терминал в Саудовской Аравии, завершив разгрузку нефти. Произошло ли загрязнение воды, не ясно. Владелец судна уверяет, что никто не пострадал.

Сами власти королевства пока информацию об инциденте с танкером не комментируют. Вместе с тем телеканал «Аль-Арабия» сообщил об операции коалиции во главе с Саудовской Аравией, в ходе которой был уничтожен заминированный катер. Как утверждается, тем самым была предотвращена террористическая атака. При этом торговое судно, находившееся рядом, получило небольшие повреждения. Связан ли этот инцидент с атакой на танкер у границы с Йеменом, пока не ясно.

Несколько дней назад обстрелу со стороны повстанцев в Йемене подвергся один из объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Они пообещали, что продолжат наносить подобные удары.