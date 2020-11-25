Израильские военные получили указания правительства подготовиться к возможному удару США по Ирану

Об этом пишет американское интернет-издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. Режим готовности, как отмечает издание, еще не означает, что в Иерусалиме получили информацию от Белого дома. Однако, израильское руководство готовится к возможному обострению ситуации в преддверии инаугурации Джозефа Байдена 20 января. В Госдепартаменте США, в свою очередь, говорят о том, что нынешняя администрация президента Дональда Трампа по-прежнему придерживается курса давления на иранское руководство. Вашингтон обвиняет Тегеран в дальнейшем развитии иранской ядерной программы.
2020-11-25T19:03:17+03:00
2020-11-25T19:03:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 25 ноября 2020
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