Израильские военные получили указания правительства подготовиться к возможному удару США по Ирану

Об этом пишет американское интернет-издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников. Режим готовности, как отмечает издание, еще не означает, что в Иерусалиме получили информацию от Белого дома. Однако, израильское руководство готовится к возможному обострению ситуации в преддверии инаугурации Джозефа Байдена 20 января. В Госдепартаменте США, в свою очередь, говорят о том, что нынешняя администрация президента Дональда Трампа по-прежнему придерживается курса давления на иранское руководство. Вашингтон обвиняет Тегеран в дальнейшем развитии иранской ядерной программы.