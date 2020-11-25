Московские полицейские задержали участников одиночных пикетов против домашнего насилия

Это произошло недалеко от станции метро «Арбатская» в центре города. Как рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», задержаны не менее пяти человек. При этом сначала полицейские проверили у пикетчиков документы, а уже после сказали, что их акция не согласована.