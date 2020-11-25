Власти Кемеровской области не считают провалом транспортную реформу в Новокузнецке

В то же время, как признал в интервью радио «Маяк» губернатор Сергей Цивилев, отдельные ошибки были допущены. Накануне несколько жителей Новокузнецка остались ночевать в здании городской администрации в знак несогласия с транспортной реформой. С середины ноября большинство маршрутов в городе обслуживает фильма из Санкт-Петербурга. Местные водители отказались с ней работать. Горожане жалуются на задержки в движении транспорта, переполненные автобусы, а также плохое знание местности водителями.