Протестующим против транспортной реформы в Новокузнецке пообещали вернуть прежние маршруты после согласия прокуратуры

Протестующим против транспортной реформы в Новокузнецке пообещали вернуть прежние маршруты в случае согласия прокуратуры. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Лиги перевозчиков Новокузнецка» Олеся Теленина.

Она напомнила, что накануне активисты пришли в администрацию, но к ним никто не вышел, и тогда часть протестующих осталась там ночевать, а некоторые объявили голодовку. Утром мэр встретился с этими людьми и предложил создать рабочую группу, чтобы прийти к компромиссу.

«Я приехала в администрацию, рабочая группа состояла только из юристов. Было предложено юридическое решение вопроса по быстрому возвращению в город части прежних маршрутов. Мы долго дискутировали. В итоге они пообещали, что, если прокуратура будет не против, тогда они городу эти маршруты вернут. Но пока позиция прокуратуры неизвестна, и непонятно, то ли это правда, то ли нас опять водят за нос», — отметила О.Теленина.

Она напомнила, что в результате реформы маршрутная сеть сократилась вдвое — люди вынуждены выстраиваться в длинные очереди на остановках, а затем переполнять автобусы, несмотря на риск заражения коронавирусом.

Протестующие требовали отставки мэра Сергея Кузнецова и увольнения чиновников, которые причастны к данной транспортной реформе, в частности, первого заместителя мэра Е.Бедырева, начальника управления по транспорту Е.Машукова и начальника проектного офиса Д.Новохабского.

О.Теленина добавила, что мэр уйти в отставку отказался.