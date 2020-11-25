Кремль утверждает, что непогода стала причиной отмены первой из запланированных поездок Владимира Путина в регионы

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сегодня работает в Москве и проводит различные встречи. В Саров Нижегородской области, куда должна была состояться поездка, по словам Пескова, Путин прибудет завтра, если позволят метеоусловия. Несколько часов назад Дмитрий Песков заверял, что президент активизирует свои поездки по регионам благодаря наработанным мерам противоэпидемической защиты.
2020-11-25T18:35:07+03:00
2020-11-25T18:35:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747772-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:35, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…