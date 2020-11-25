Нефтяной танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии

По словам владельца судна, нападение произошло со стороны неизвестного источника, — передает агентство Reuters. Инцидент произошел к северу от границ королевства с Йеменом. Танкер получил повреждения, никто не пострадал. Чуть ранее обстрелу подвергся один из объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность на себя взяли повстанцы в Йемене. По предварительным данным, по меньшей мере, один из резервуаров с нефтепродуктами получил повреждения.