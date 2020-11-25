Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах в США

Китайский лидер направил представителю американских демократов телеграмму, — сообщает центральное телевидение КНР. Си Цзиньпин выразил надежду, что в дальнейшем у Пекина и Вашингтона не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях. Ранее с победой на выборах Байдена поздравили лидеры европейских стран, а также ряда африканских и южноамериканских. В Москве говорят, что ждут официального объявления итогов голосования.