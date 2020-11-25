Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах в США

Китайский лидер направил представителю американских демократов телеграмму, — сообщает центральное телевидение КНР. Си Цзиньпин выразил надежду, что в дальнейшем у Пекина и Вашингтона не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях. Ранее с победой на выборах Байдена поздравили лидеры европейских стран, а также ряда африканских и южноамериканских. В Москве говорят, что ждут официального объявления итогов голосования.
2020-11-25T18:34:25+03:00
2020-11-25T18:34:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747768-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…