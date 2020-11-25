Московский «Локомотив» остается единственным российским клубом, которых сохранил шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. После жеребьевки положение «Локомотива» представлялось безнадежным, однако первый круг он закончил третьим и это место наша команда занимает благодаря ничьей с «Атлетико», которая в свете провалов российских клубов выглядит сенсационной. Сегодня добиться даже такого результата будет невероятно трудно. «Атлетико» крайне редко теряет очки дома, а путейцам не проигрывал никогда. Кроме того, в прошедшие выходные «Атлетико» победил в чемпионате Испании «Барселону», хотя сейчас это не подвиг, при определенном наличии чего-то героического. Даже несмотря на отсутствие Луиса Суареса, который подхватил коронавирус, у команды мощная атака и традиционно крепкая оборона. У «Локомотива» травмирован Смолов и есть еще ряд потерь, но в данных обстоятельствах это не имеет решающего значения, хотя надо отдать должное главному тренеру Марко Николичу, который за редким исключением держит команду в порядке.

Матч Лиги Чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом» начнется в 23.00, трансляция на канале Матч ТВ.