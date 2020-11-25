Попова: Российские вакцины показывают хорошие результаты и поводов для сомнений в их применении быть не должно

Российские вакцины на этапах испытаний показывают хорошие результаты и поводов для сомнений в их применении быть не должно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем, генеральный директор Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о том, что со стороны других государств уже поступило большое количество заявок на приобретение российской вакцины от коронавируса. Он при этом заметил, что у наших препаратов есть преимущества, которые так интересны иностранным партнерам. Вместе с тем отмечается, что наша страна будет в первую очередь обеспечивать вакциной от коронавируса наших граждан.