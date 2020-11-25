Автомобиль к воротам администрации канцлера в Берлине сегодня утром направил психически больной гражданин ФРГ

Водитель получил легкие телесные повреждения и был обследован в амбулаторном порядке. Жертв и других пострадавших при происшествии нет. Короткое соприкосновение с воротами привело к незначительным повреждениям. Автомобиль ехал на небольшой скорости. Взрывчатки и оружия найдено не было. По информации телеканала ARD, речь идет о гражданине с ограниченными возможностями, в автомобиле находилась инвалидная коляска. На боковых дверцах «Фольксвагена» были нанесены лозунги «стоп политике глобализации» и «вы, проклятые убийцы детей и стариков».

Водитель задержан. Его мотив до сих пор не известен. Официальный представитель полиции заявил, что он может быть обусловлен как психическим состоянием нарушителя, так и другими причинами. Это могло быть символическим актом или просто попыткой привлечь внимание. Расследование ведется по всем направлениям. Не исключено, что происшествие связано с видео-конференцией канцлера и глав федеральных земель, на которой сегодня обсуждается продление частичного локдауна и другие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.

Тот же самый автомобиль был использован при подобном нарушении в 2014 году. Тогда на нем содержались надписи «конец климатическим изменениям, убивающим людей» и признание в любви.

Представитель администрации канцлера заявил, что для Ангелы Меркель и сотрудников учреждения происшествие никакой опасности не представляло.