В Белоруссии задержан корреспондент польского телеканала «БелСАТ» Игорь Ильяш

Он находится в изоляторе на Окрестино в Минске, — сообщает сам телеканал. Причина задержания пока неизвестна. В середине ноября была задержана жена Ильяша, журналистка Екатерина Андреева. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок за прямое включение с протестной акции. Кроме БелСАТа Ильяш сотрудничал с несколькими изданиями, в том числе с Медузой.

По данным белорусских правозащитников, за три с небольшим месяца протестов задержаны больше 30 тысяч человек. Авторы «Новой газеты» считают, что Белоруссия переживает большой террор.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что у белорусской оппозиции не получится использовать российскую карту для достижения своих политических целей. Как выразился дипломат, президент Путин проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа и братской Белоруссии.